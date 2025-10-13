Haberler

İsrail ve Mısır, Trump'a Onur Madalyası Takdim Edecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'a İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından Nil Nişanı verileceğini duyurdu. Ödüller, Trump'ın Orta Doğu'daki barış çabalarına yaptığı katkılardan dolayı takdim edilecek.

İsrail, esirlerin ülkesine dönmesi için gösterdiği çabadan dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a "Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası" verileceğini duyurdu.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli esirlerin ülkesine dönmesi için gösterdiği çabadan dolayı ABD Başkanı Trump'ın, ülkedeki en yüksek şeref madalyası olarak kabul edilen "İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası" ile ödüllendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, "ödülün, gelecek aylarda belirlenecek bir tarih ve yerde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından ABD'li mevkidaşına takdim edileceği" bilgisi verildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Trump'a "Nil Nişanı" takacak

Mısır Cumhurbaşkanlığından Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi öncesi yapılan yazılı açıklamada, Trump'a "Nil Nişanı" takılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "barış çabalarını destekleme ve çatışmaları yatıştırma konusundaki üstün katkılarının yanı sıra son olarak Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasında oynadığı önemli rolü" nedeniyle Trump'a ülkenin en yüksek madalyası olan "Nil Nişanı"nın takdim edileceği belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşması dolayısıyla Trump'ın "Nobel Barış Ödülü'nü almayı hak ettiğini" belirtmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada da Nobel Barış Ödülü'nün Trump'a verilmesi çağrısı yapılmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da benzer bir çağrıda bulunarak Nobel Barış Ödülü'nün Trump'a verilmesini önermişti.

Beyaz Saray, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmemesine tepki göstererek, Nobel Komitesini "barıştan çok siyaseti ön planda tutmakla" suçlamıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Güncel
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden yanıt

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Somer Sivrioğlu ve Tilbe Uslu ayrıldı mı? Sosyal medyada dikkat çeken hamle

Somer Şef'ten beklenmedik hamle! Takipçileri "Neler oluyor?" dedi
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden yanıt

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.