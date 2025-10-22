Haberler

İsrail ve Mısır Arasında Trump'ın Gazze Planı Üzerine Görüş Ayrılıkları

İsrail televizyonu KAN, ABD Başkanı Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme planının uygulanmasında ABD, İsrail ve Mısır arasında görüş ayrılıkları olduğunu bildirdi. Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad'ın İsrail'de yaptığı görüşmelerde, planın detayları ve özellikle Gazze'ye uluslararası Arap askeri gücünün sokulması konusunda farklı görüşler ortaya çıktı.

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme planının ikinci aşamasının uygulanması konusunda ABD, İsrail ve Mısır arasında görüş ayrılıklarının olduğunu ileri sürdü.

KAN'ın haberinde, bu görüş ayrılıklarının, İsrailli yetkililerle dün ülkeye gelen Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad arasındaki görüşmelerde ortaya çıktığı ifade edildi.

Reşad'ın, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ve diğer güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiği belirtilen haberde, görüşmelerde ele alınan en önemli konulardan birinin, Trump'ın planında öncelikle tüm İsrailli esir askerlerin cenazelerinin teslim edilmesinin öngörülmesine rağmen, Gazze'ye en kısa sürede uluslararası bir Arap askeri gücünün sokulması olduğu kaydedildi.

ABD'nin ikinci aşamaya geçmekle ilgilendiği, Mısır'ın da aynı aşamanın bir parçası olarak birkaç gün içinde Gazze'ye yabancı güçler sokmak istediği aktarılan haberde, İsrail'in ise Hamas'ın dışarıdan yardım almadan daha fazla esir asker cesedi teslim edebileceğini ileri sürerek, şu aşamada Gazze'ye yabancı güçlerin girmesine karşı çıktığı belirtildi.

KAN'ın haberinde, İsrail güvenlik yetkililerinin, Mısır İstihbarat Başkanı Reşad'a, Hamas'ın kasıtlı olarak oyalandığını ve ABD planının ilerleyebilmesi için esir askerlerin cesetlerinin geri verilmesi gerektiğini ilettiğine işaret edildi.

Ateşkesi korumak için uluslararası Arap gücü kapsamında Gazze'ye asker göndermek isteyen ülkelerin listesinin şekillenmeye başladığı dile getirilen haberde, bu ülkelerin "Mısır, Azerbaycan, Katar, Ürdün, Endonezya ve İsrail'in Gazze'deki varlığına itiraz ettiği Türkiye" olduğu aktarıldı.

KAN'ın haberinde, BAE ve Fas'ın, Gazze'ye asker gönderme konusunda henüz tutumlarını belirlemediği hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
