İsrail basınına göre, Refah Sınır Kapısı konusunda İsrail ve Mısır arasında anlaşmazlık var

İsrail basını, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'ndan geçecek kişi sayısına ilişkin İsrail ile Mısır arasında görüş ayrılıkları yaşandığı iddiasında bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Refah Sınır Kapısı'nın 1 Şubat'ta her iki yönde açılması beklenirken giriş ve çıkış yapacak kişiler konusunda İsrail ile Mısır arasında anlaşmazlık olduğu belirtildi.

Refah Sınır Kapısı'nın açılışı konusunda hazırlıklar sürerken, sınır kapısından günlük giriş ve çıkış yapacak kişi sayısı konusunda Kahire ve Tel Aviv arasında anlaşmazlık çıktığı aktarıldı.

Haberde, "İsrail Gazze'den çıkanların sayısının girenlerden fazla olmasını isterken, Mısır, Gazze'den göçün teşvik edileceği sessiz bir girişimden endişe ederek giriş ve çıkış yapacak kişilerin sayısının eşit olması konusunda ısrar ediyor." ifadelerine yer verildi.

Taraflar arasındaki bu anlaşmazlığı gidermek için diplomatik girişimlerin sürdüğü ifade edilirken, Mısır'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gazze'de ateşkes ve Refah Sınır Kapısı

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedi 26 Ocak'ta bulunarak İsrail'e getirildi. Cesedin bulunması ve iade edilmesiyle Gazze'deki Filistinli gruplar, anlaşmanın ilk aşamasındaki şartları büyük ölçüde yerine getirmiş oldu.

Ancak İsrail'in sürdürdüğü günlük ihlallerin can kayıplarına yol açması ve insani krizi derinleştirmesi, anlaşmanın sonraki aşamalarına ilişkin belirsizliği artırıyor.

Anlaşmanın ilk aşaması, çatışmaların durdurulmasını, İsrailli esirlerin Filistinli esirlerle takas edilmesini ve İsrail ordusunun saldırıları boyunca işgal altında tuttuğu, Gazze Şeridi'nin yüzde 50'sinden fazlasını kapsayan ve "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgeye çekilmesini öngörüyordu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuş, Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu açıklanmıştı.

İsrail'in, Mayıs 2024'ten bu yana kapalı tuttuğu ve kendi kontrolünde bulundurduğu Mısır-Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı açması ve insani yardımların kararlaştırılan miktarlarda bölgeye girişine izin vermesi de anlaşmanın ilk aşamasındaki taahhütler arasında yer alıyor.