Haberler

İsrail, Lübnan ile karşılıklı sivil temsilcilerin katıldığı ilk ateşkes görüşmelerinin olumlu geçtiğini savundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tel Aviv yönetimi, Lübnan ile İsrail arasında gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinin olumlu bir atmosferde geçtiğini açıkladı. Taraflar arasında ekonomik işbirliğini teşvik etme konusunda ek görüşmelere mutabık kalındığı belirtildi.

Tel Aviv yönetimi, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes kapsamında oluşturulan ve ilk kez iki ülkeden sivil temsilcilerin katıldığı görüşmelerin "olumlu geçtiğini" öne sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nakure beldesinde gerçekleştirilen ABD, İsrail ve Lübnan'dan yetkililerin hazır bulunduğu toplantının olumlu bir atmosferde gerçekleştiği belirtildi.

"İsrail ile Lübnan arasında potansiyel ekonomik işbirliğini teşvik etmek" için fikirlerin formüle edileceği ek görüşmeler yapılması konusunda mutabık kalındığı da duyuruldu.

Öte yandan ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinden bağımsız olarak Hizbullah'ın silahsızlandırılması gerektiği ileri sürüldü.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

İsrail ve Lübnan, sabah saatlerinde, taraflar arasında gerçekleştirilecek ateşkes görüşmesine ilk defa karşılıklı sivil temsilci gönderme kararı aldıklarını duyurmuştu.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin, üst düzey yetkililerin katılımıyla Lübnan'ın güneyindeki Nakure beldesinde 14. kez toplandığı belirtilmişti.

Açıklamada, toplantıya, "kalıcı barış ve ortak refah hedefleri" doğrultusunda, Lübnan'ın eski Washington Büyükelçisi Simon Kerem ile İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nden Uri Raznik'in sivil temsilciler olarak katıldığı ifade edilmişti.

İsrail ve Lübnan, 1948'den itibaren diplomatik olarak birbirlerini tanımıyor ve uluslararası arenada savaş halinde sayılıyor. Taraflar arasındaki çatışmalar on yıllar boyunca aralıklarla tırmanarak devam etti.

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında çatışmalar 2024'te yeniden zirveye çıktı. İsrail, başkent Beyrut dahil Lübnan genelinde şiddetli saldırılar düzenledi, ülkenin güneyinin geniş bir bölümünü işgal etti ve büyük yıkıma yol açtı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
ABD'de F-16 savaş uçağı düştü

ABD'de F-16 savaş uçağı düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri, 'Deden neredeydi?' dedi, belgeli yanıt geldi

CHP lideri, "Deden neredeydi?" dedi, belgeli yanıt geldi
Memur, adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı

Adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı
Tanju Özcan Meclis'te helallik istedi, hayatının şokunu yaşadı

Meclis'te helallik istedi, hayatının şokunu yaşadı
Sakın bunu yapmayın! Aracına koyduğu su şişesi 500 bin TL'lik fatura çıkardı

Sakın bunu yapmayın! Aracındaki su şişesi 500 bin TL fatura çıkardı
CHP lideri, 'Deden neredeydi?' dedi, belgeli yanıt geldi

CHP lideri, "Deden neredeydi?" dedi, belgeli yanıt geldi
Aboubakar'dan çok konuşulacak Icardi-Osimhen kıyaslaması

Icardi mi yoksa Osimhen mi? Verdiği cevapla yıldız ismi ezip geçti
Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde infaz etti

13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde öldürdü
Konsere damga vuran an! Teoman şarkıyı unutup tek bir yere odaklandı

Konsere damga vuran an! Teoman şarkıyı unutup tek bir yere odaklandı
Görüntü İzmir'den! Sesleri duyup önce kayda aldı, sonra polisi aradı

Sesleri duyup önce kayda aldı, sonra polisi aradı
ABD'li senatörden Trump'a ağır sözler: Irkçı bağnaz, yabancı düşmanı, İslamofobik

Trump'ın çöp dediği senatörün dedikleri yenilir yutulur gibi değil
Önce komşusuyla oğlunu sonra bedava içki vermeyen işletmeciyi öldürdü

Şehri ayağa kaldıran olay! Saatler içerisinde 3 cinayet işledi
12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü 'gizli odada' yakalandı

Saklandığı yer şeytanın aklına gelmez! Kaçışı böyle son buldu
Juventus'un Süper Lig'den istediği yıldız ortaya çıktı

Juventus'un Süper Lig'den istediği yıldız ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.