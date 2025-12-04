İsrail, Lübnan ile karşılıklı sivil temsilcilerin katıldığı ilk ateşkes görüşmelerinin olumlu geçtiğini savundu

Tel Aviv yönetimi, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes kapsamında oluşturulan ve ilk kez iki ülkeden sivil temsilcilerin katıldığı görüşmelerin "olumlu geçtiğini" öne sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nakure beldesinde gerçekleştirilen ABD, İsrail ve Lübnan'dan yetkililerin hazır bulunduğu toplantının olumlu bir atmosferde gerçekleştiği belirtildi.

"İsrail ile Lübnan arasında potansiyel ekonomik işbirliğini teşvik etmek" için fikirlerin formüle edileceği ek görüşmeler yapılması konusunda mutabık kalındığı da duyuruldu.

Öte yandan ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinden bağımsız olarak Hizbullah'ın silahsızlandırılması gerektiği ileri sürüldü.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

İsrail ve Lübnan, sabah saatlerinde, taraflar arasında gerçekleştirilecek ateşkes görüşmesine ilk defa karşılıklı sivil temsilci gönderme kararı aldıklarını duyurmuştu.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin, üst düzey yetkililerin katılımıyla Lübnan'ın güneyindeki Nakure beldesinde 14. kez toplandığı belirtilmişti.

Açıklamada, toplantıya, "kalıcı barış ve ortak refah hedefleri" doğrultusunda, Lübnan'ın eski Washington Büyükelçisi Simon Kerem ile İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nden Uri Raznik'in sivil temsilciler olarak katıldığı ifade edilmişti.

İsrail ve Lübnan, 1948'den itibaren diplomatik olarak birbirlerini tanımıyor ve uluslararası arenada savaş halinde sayılıyor. Taraflar arasındaki çatışmalar on yıllar boyunca aralıklarla tırmanarak devam etti.

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında çatışmalar 2024'te yeniden zirveye çıktı. İsrail, başkent Beyrut dahil Lübnan genelinde şiddetli saldırılar düzenledi, ülkenin güneyinin geniş bir bölümünü işgal etti ve büyük yıkıma yol açtı.