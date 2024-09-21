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İsrail ve Lübnan Arasında Artan Gerilim

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlerken, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 25 roket atışı gerçekleştirildi. Saldırılar sonrası İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlere sığınaklara yakın olma talimatı verildi.

- İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 25 roket ateşlendi

BEYRUT - İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırıdan kısa süre sonra Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 25 roket ateşlendi.

İsrail, Lübnan'a saldırılarını arttırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. Saldırıya ilişkin detay verilmedi. İsrail'in saldırısından kısa süre sonra Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 25 roket ateşlendiği aktarıldı. İsrail polisi, roket atışlarının hasara ve yangına yol açtığını belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri İç Cephe Komutanlığı, kuzeydeki Safed kenti ve kuzeydeki diğer bazı yerleşim yerlerinde yaşayanlara ikinci bir duyuruya kadar sığınaklara yakın olma talimatı verdi.

İsrail ve Lübnan Arasında Artan Gerilim
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Savaş ve Çatışma Orta Doğu Güvenlik Politika Güncel Lübnan İsrail Dünya

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