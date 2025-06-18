İsrail ve İran'dan Tahliye Uyarıları

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İsrail'in Tahran'da tahliye duyurusunun ardından İran ordusu da Tel Aviv'deki Never Tzedek bölgesi için benzer bir tahliye uyarısı yaptı. İran, 'İşgalciler bu işgal altındaki bölgeyi derhal terk etmelidir.' dedi.

İsrail'in Tahran'da bir bölgeye tahliye duyurusu yayımlamasının ardından İran ordusu da Tel Aviv'deki Never Tzedek bölgesi için tahliye uyarısı yayımladı.

İran ordusu, Tel Aviv'deki "Siyonist" yerleşim birimi Never Tzedek bölgesi için tahliye duyurusu yaptı.

Duyuruda, "İşgalciler, bu işgal altındaki bölgeyi derhal terk etmelidir." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, Tahran'ın güneyindeki 18. Bölge için tahliye duyurusu yayımlamış ve bu bölgeye saldırı düzenleyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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