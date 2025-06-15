İsrail ve İran Arasındaki Savaş Üçüncü Güne Girdi

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İsrail ve İran Arasındaki Savaş Üçüncü Güne Girdi
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İsrail ve İran arasındaki çatışmalar, her iki tarafın da füze saldırılarıyla yoğun bir şekilde devam ediyor. İran, İsrail'in Hayfa bölgesindeki petrol rafinerisini hedef alırken, İsrail ise İran'daki benzin ve petrol depolarına saldırıda bulundu.

(ANKARA) - İsrail- İran savaşında üçüncü gece tarafların füze saldırıları ile devam ediyor. İran, İsrail'in Hayfa bölgesindeki petrol rafinerisini hedef alırken; İsrail, İran'da Tahran'ın batısındaki benzin ve petrol depolarını vurdu.

İsrail ve İran arasındaki savaşta üçüncü gecede hareketli saatler yaşanıyor. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılara misilleme yapan İran, yüzlerce füze ile Tel Aviv ve Hayfa'yı hedef aldı. İran'ın bu saldırılarında Hayfa'da bulunan bir petrol rafinerisi hedef alındı. Hayfa'nın bir çok yerinde şiddetli patlamalar yaşanırken, yangınlar çıktı.

Hava savunma sistemleri ile füzeleri engellemeye çalışan İsrail'in birçok noktasına füzeler isabet etti. İsrail saldırılara cevap olarak İran'ın güneydeki Şehran petrol deposunu ve bir yakıt tankını hedef aldı. Füzelerin isabet ettiği noktada yangın çıktı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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