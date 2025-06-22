İsrail ve İran Arasındaki Gerilim Tırmanıyor: Füze Saldırıları Başladı

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ABD'nin saldırısının ardından İran, İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa şehirlerine füze saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, İran'a karşı karşılıklı saldırılar başlattığını açıkladı.

ABD saldırısının ardından İran füzeleri Tel Aviv ve Hayfa'yı hedef alırken, İsrail ordusu da İran'a saldırı başlattı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın füze fırlatma rampalarına saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail Hava Kuvvetlerinin İran'ın batısındaki "askeri hedeflere" bir dizi saldırı başlattığı aktarılan açıklamada, İran'dan İsrail'e füze fırlatılan rampalara ve İran askerlerine de kısa süre önce saldırı düzenlendiği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

İsrail'de 07.30 civarında İran'dan ateşlenen füzelerin tespit edildiği açıklanmış ve alarmlar devreye girmişti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, doğrudan ve şarapnel isabeti nedeniyle 10 ihbar aldıklarını bildirmiş, füzelerin Hayfa ve Tel Aviv'i hedef aldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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