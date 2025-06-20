İsrail ve İran Arasındaki Gerginlik Tırmanıyor: Füze Salvoları ve Yaralılar

İsrail'in geniş çaplı saldırılar düzenlediği İran'dan atılan 25 civarında füzeden 6'sının ülkenin çeşitli kesimlerine isabet ettiği, biri ağır iki kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e yaklaşık 25 balistik füze atıldığı duyuruldu.

İsrail basını, ilk belirlemelere göre atılan füzelerden ikisinin kuzeydeki Hayfa kentine 4'ünün ise orta kesimdeki Tel Aviv'e bağlı Gush Dan ile güneydeki Birüssebi kentlerine isabet ettiğini aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, Hayfa'ya isabet eden füze nedeniyle biri ağır 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.