İsrail ve İran Arasındaki Füze Çatışması Tırmanıyor

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İsrail ordusu, İran'dan gelen füze saldırılarını açıkladı. Hava savunma sistemleri devreye girdi, sığınaklara gitme talimatları verildi. İran, balistik füze saldırılarını yeniden başlattığını duyurdu. Birbirlerine düzenledikleri saldırılarda ölü ve yaralı sayıları artıyor.

İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğü, İran'dan füze saldırısı düzenlendiğini, hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri önlemek için devreye girdiğini belirtti.

İsrail iç cephe komutanlığı, İran'dan gelecek saldırılar için kuzey ve merkez bölgelerinde sığınaklara gitme talimatı da gönderdi.

Bu bölgelerde hareket etmekten kaçınılması, toplanmaktan uzak durulması ve talimatlara uyulması gerektiği uyarısı yapıldı.

??????? İsrail ordusu, alarmların çalmasının ardından sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emir gelene kadar burada kalınması yönünde çağrıda bulundu.

İsrail genelinde cep telefonlarına saldırı uyarısı alarmları gönderildi.

Öte yandan, İran da balistik füze saldırılarını yeniden başlattığını duyurdu.

?? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede şu ana kadar üç kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla bina hasar gördü, 150'den fazla kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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