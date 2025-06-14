İsrail ve İran Arasındaki Çatışmalarda Can Kaybı ve Yaralılar

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İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılara karşı İran'ın verdiği misilleme sonucu 3 İsrailli hayatını kaybetti, 172 kişi yaralandı. Çatışmaların başlaması uluslararası tepki çekiyor.

İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırılarının başlamasının ardından Tahran'ın yaptığı misilleme saldırılarında 3 İsraillinin öldüğü, 172 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, İran'ın misilleme saldırılarının başlamasından bu yana yaralananların sayısını paylaştı.

İran'ın düzenlediği ilk saldırıda yaralanan bir kişinin öldüğü, sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda ise 2 İsraillinin öldüğü kaydedildi.

İran'ın misillemesinin başlamasından beri hastanelere 172 yaralanın geldiği aktarılan haberde yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtildi.

??? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı, yüzlerce kişi ise yaralandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişi öldü, 172 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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