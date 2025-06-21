İsrail ve İran Arasındaki Çatışmalarda Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Artıyor

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İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılara karşı İran'ın misillemelerinde 24 kişi hayatını kaybetti, 1272 kişi yaralandı. İsrail basını, ölü sayısını 25 olarak bildirmişti. Her iki tarafın kayıpları ve hasar raporları artmaya devam ediyor.

İsrail, İran'a saldırıların başladığı 13 Haziran'dan beri Tahran yönetiminin yaptığı misillemeler nedeniyle İsrail basınının 25 olarak aktardığı ölü sayısını 24 olarak güncelledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İran'ın misillemelerinde 1272 kişi yaralandı.

İran'dan İsrail'e 450'den fazla füze ve İsrail ordusu daha yüksek bir rakam telaffuz etse de 400'den fazla insansız hava aracı (İHA) fırlatıldığı ileri sürüldü.

İran'ın yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğü, 14'ü ağır, 51'i orta ve 1207'si hafif olmak üzere 1272 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırıların başladığı günden beri İsrail Vergi Dairesi'ne toplam 30 bin 375 hasar bildirimi yapıldığı, bunların 25 bin 40'ının zarar gören binalardaki birimler, 2 bin 623'ünün araçlar ve 3 bin 6'sının diğer mülklerle ilgili olduğu belirtildi.

İran'ın misillemeleri nedeniyle 8 bin 190 kişinin tahliye edildiği iddia edildi.

İsrail basını, daha önce 13 Haziran'dan bu yana İran'ın misillemeleri sebebiyle ölenlerin sayısının 25, yaralananların sayısının 2 bin 517 kişi olduğunu ileri sürmüştü.

??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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