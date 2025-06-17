İsrail ve İran Arasındaki Çatışmalar Beşinci Gününde Devam Ediyor

İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları beşinci gününe girerken İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesi yeniden duyuldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsrail güçleri, Tahran'ın kuzeyinde sivil nüfusun yoğun olduğu Enderzgu Bulvarını vurdu.

Saldırıdan sonra bölgeden duman yükseldiği görüldü.

??????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.