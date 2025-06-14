İsrail ve İran Arasındaki Çatışmada Şiddetli Saldırılar Devam Ediyor

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İsrail ordusu, İran'a düzenlediği geniş çaplı saldırıların ardından İran'ın misilleme saldırılarına beklediğini duyurdu. Çatışmaların yoğunlaştığı bölgelerde sivil kayıplar artarken, uluslararası tepkiler de büyümekte.

İsrail ordusu, geniş çaplı saldırılarla hedef aldığı İran'ın misilleme saldırılarını akşam saatlerinde devam ettirmesini beklediklerini duyurdu.

İsrail İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, İran'dan füze atışlarının akşam saatlerinde başlayacağı, saldırıların geceye doğru yoğunlaşmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, İran'ın füze fırlatma rampalarının konumunun açığa çıkmaması için gece saatlerinde karşı saldırılarına devam edeceği değerlendirmesinde bulunuldu.

????? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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