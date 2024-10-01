Üye Girişi
Haberler

İsrail ve Hizbullah Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

İsrail ve Hizbullah Arasındaki Gerilim Tırmanıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Ordusu, Hizbullah'a yönelik Lübnan'da başlattığı 'sınırlı kara operasyonu' ile gerilimi artırdı. Hizbullah, İsrail askerlerine karşı misilleme saldırıları düzenliyor. Her iki taraf da kayıplar yaşadıklarını bildiriyor.

(ANKARA) - İsrail Ordusu'nun Hizbullah'a yönelik Lübnan topraklarında başlattığı ve "sınırlı kara operasyonu" olarak isimlendirdiği askeri saldırılar, bölgedeki gerilimi tırmandırdı. İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde misilleme saldırıları gerçekleştiren Hizbullah, İsrail askerlerinin isabetli bir şekilde vurulduğunu iddia etti. İsrail saldırıları doğrularken, can kaybı konusund herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İsrail Ordusu, salı sabahı erken saatlerde, güney Lübnan'da bir kara harekatı başlattığını açıkladı. Açıklamada, "Siyasi kademenin kararı doğrultusunda, birkaç saat önce, ordu; sınırlı, lokal, kesin istihbarata dayanan ve güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik kara baskınların başladı" ifadeleri kullanıldı. İsrail'in son iki haftalık saldırılarında önemli komutanları ölen ve altyapısı zarar gören Hizbullah'ın geçici lideri Naim Kasım dün yaptığı bir açıklamada, örgütün İsrail askerlerine yanıt vermeye hazır olduğunu söylemişti.

Hizbullah, sabah erken saatlerde İsrail'in kuzeyindeki Metula bölgesinde İsrail askerlerini hedef aldığını açıkladı. Hizbullah ayrıca Lübnan'ın Al-Adisa ve Kafarkala bölgelerinde de ayrıca İsrail askerlerini hedef alan misilleme saldırıları başlattığını, İsrail tarafında can kaybı ve zaiyat olduğunu iddia etti.

İsrail ordusu, İsrail topraklarına yönelik roket atışlarıyla ilgili ayrıntı paylaştı. Son bir saat içinde ülkenin kuzeyindeki Metula'nın iki kez hedef alındığı, ayrıca Avivim'e de birkaç füze fırlatıldığı belirtildi. İsrail Ordusu, Telegram'da yayınladığı mesajda, "Bazı füzeler engellendi ve düşen füzeler tespit edildi" ifadelerini kullandı. İsrail, füzelerin bazılarının açık alanlara düştüğü ifade ederken, herhangi bir ölüm veya yaralanma konusunda ise bir açıklama yapmadı.

Her iki bölge de İsrail ile Lübnan'ı ayıran Birleşmiş Milletler (BM) tarafından çizilen 'mavi hat'a çok yakın. Mavi hat 2000 yılında Birleşmiş Milletler tarafından, İsrail'in 22 yıl süren askeri varlığının ardından güney Lübnan'dan çekilmesini sağlamak amacıyla belirlenen bir sınır. Hat BM Güvenlik Konseyi'nin 425 numaralı kararına dayanarak çizilmiş, resmi bir sınır olmasa da İsrail ve Lübnan topraklarını ayırarak bölgede barışı korumayı hedefleyen bir uygulama. BM önergeleri bu alanda askeri faaliyetlerin yürütülmemesi konusunda taraflara sorumluluklar yüklüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

Lübnan İsrail

Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin

"Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin"

 İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi

 Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Lübnan'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular
Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Yüzde 45 oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Az önce deprem mi oldu? 1 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });