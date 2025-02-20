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İsrail ve Hizbullah Arasındaki Ateşkes Sonrası Lübnan'da Yıkım

İsrail ve Hizbullah Arasındaki Ateşkes Sonrası Lübnan'da Yıkım
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İsrail'in Hizbullah ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından Lübnan'ın güneyine geri dönen halk, yıkılmış evlerle dolu büyük bir enkaza tanık oldu. İsrail ordusu bölgeden çekilmeye devam ediyor.

WAZZANİ, 20 Şubat (Xinhua) -- İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşmasının ardından Lübnan'ın güneyine geri dönen bölge halkı yıkılmış evlerle dolu büyük bir enkazla karşı karşıya kaldı.

Hizbullah ile varılan ateşkes anlaşması uyarınca İsrail'e bölgeden çekilmesi için tanınan süre doldu. İsrail hükümetinden bir yetkili, İsrail ordusunun salı günü Lübnan'ın güney sınır bölgelerinden çekildiğini, ancak 5 noktada kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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