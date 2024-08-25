İsrail ve Hizbullah Arasında Çatışma: İsrail Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenledi, Hizbullah İse İsrail'in İç Bölgelerine Saldırdı

(ANKARA) - İsrail, Lübnan'ın güneyine sabaha karşı hava saldırıları düzenlerken, Hizbullah da İsrail'in iç bölgelerine geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırılarını "Hizbullah'ın operasyonlarını engelleyici" olarak nitelendiren İsrail, ülkede 48 saatlik olağanüstü hal ilan etti. İsrail'in güney Lübnan'da gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırılarda bir kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail, sabaha karşı Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi. İsrailli yetkililer, savaş uçaklarının sınır köyleri üzerinde alçaktan uçuş yaptığını ve bölgeye en az üç hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. İsrail'in güney Lübnan'da gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırılarda bir kişinin yaralandığı açıklandı.

Hizbullah: "Tüm insansız hava araçlarının planlandığı gibi 'istenen hedeflere doğru' fırlatıldı"

Hizbullah da sabah erken saatlerde İsrail'in iç bölgelerine insansız hava araçları ve füze saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İsrail'e yönelik Hizbullah'ın saldırıları, Hizbullah'ın insansız hava aracı ve roket saldırıları başlatmaya hazırlandığı sırada İsrail'in "engelleyici" olarak nitelendirdiği bombardıman zincirinin ardından geldi. Hizbullah, "operasyonunun tam bir başarı" olduğunu, 11 İsrail askeri noktasını vurduğunu ve çoğu yukarı Celile bölgesinde yoğunlaşan 320'den fazla roket fırlattığını" bildirdi. Hizbullah, gerçekleştirdiği saldırının, üst düzey askeri komutanı Fuad Şükür'ün yaklaşık bir ay önce Beyrut'ta öldürülmesine bir yanıt olduğunu belirtti.

Hizbullah, sosyal medyadan "sabahın erken saatlerinde İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere yönelik insansız hava aracı ve roket saldırıları gerçekleştirdikten sonra askeri operasyonun tamamlandığını" açıkladı. Açıklamada, "Düşmanın gerçekleştirdiği önleyici eylem, vurduğu hedefler ve direnişin saldırısını bozduğu yönündeki iddiaları boştur" ifadeleri kullanılarak, tüm insansız hava araçlarının planlandığı gibi "istenen hedeflere doğru" fırlatıldığı belirtildi.

Ayrıca tarih belirtilmeden, Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yakında bir konuşma yapacağı da duyuruldu.

İsrail'den 48 saatlik OHAL

Öte yandan, İsrail Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürürken, İsrail Devlet Başkanı Benyamin Netanyahu sabah erken saatte güvenlik kabinesini topladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İsrail'in sahadaki gelişmelere karşılık vereceğini ancak geniş çaplı bir savaş istemediğini söylerken, Savunma Bakanı Yoav Gallant İsrail'in kendisini savunmak için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. Bunun üzerine Gallant, 48 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve Tel Aviv'deki Ben Gurion havaalanındaki tüm uçuşların yaklaşık 90 dakika askıya alındığını ancak havaalanları otoritesi normal operasyonların sabah 7'ye kadar devam etmesinin beklendiğini söyledi. İsrail'in Magen David Adom ambulans servisi tüm ülkede yüksek alarmda olduğunu bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Daniel Hagari, sosyal medya üzerinden İsrail hava kuvvetlerine ait yaklaşık 100 savaş uçağının Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait "binlerce" fırlatma rampasına saldırarak imha ettiğini açıkladı. Ayrıca İsrail ordusunun, Hizbullah'ın 40'tan fazla fırlatma alanını vurduğunu kaydetti.

Ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilemedi

Fuad Şükür, Hizbullah'ın kurucu üyelerinden biri ve Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından İsrail ile Hizbullah arasında çatışmaların başlamasından bu yana Hizbullah'ın en yüksek rütbeli üyesiydi. Şükür'e yönelik suikast, Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki Majdal Shams kasabasında 12 çocuğun bir füze saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından düzenlenmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Şükür'ün Beyrut'ta öldürülmesine "ciddi ve etkili" bir misilleme yapılacağını söyledi, ancak bu saldırının nerede ve nasıl yapılacağına dair bir ipucu vermedi. Şükür'ün öldürülmesinden bir gün sonra Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi İran'ın da İsrail'e karşı intikam sözü vermesine yol açtı.

ABD'li ve İsrailli yetkililer ağustos ayının başından beri Hizbullah ve İran'ın koordineli bir karşı saldırı gerçekleştirmelerinin yakın olacağı konusunda uyardı. Bunun üzerine, İran ve Hizbullah'ın beklenen saldırısını geciktirmek amacıyla 15 Ağustos'ta Kahire ve Doha'da Gazze'de acil ateşkes görüşmeleri başlatıldı ancak görüşmelerde şu ana kadar bir ilerleme kaydedilemedi.