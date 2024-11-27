İsrail ve Hizbullah Arasında Ateşkes Anlaşması Onaylandı

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail güvenlik kabinesinin salı gecesi Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını onayladığı belirtildi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail güvenlik kabinesinin Salı gecesi Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını onayladığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu Kan TV'nin haberine göre, ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin çarşamba günü saat 04.00 itibarıyla İsrail ve Lübnan'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Güvenlik kabinesi ateşkesi bire karşı on oyla onaylarken, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tek muhalif oyu kullandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)