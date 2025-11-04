İsrail ve Hindistan Arasında Savunma İşbirliği Mutabakat Zaptı İmzalandı

İsrail ile Hindistan arasında Savunma, sanayi ve teknoloji alanlarında işbirliğinin ilerletilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ve Hindistan Ortak Çalışma Grubu'nun (JWG) yıllık toplantısında iki ülke arasında Savunma, sanayi, teknoloji iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Ülkeyi ziyaret eden Hindistan heyetinin Savunma Bakanı Yisrael Katz ile de bir araya geldiği bildirildi.

Hindistan heyetinin İsrail'in önde gelen savunma sanayii şirketlerinin CEO'larının katılımıyla düzenlenen bir panele de katıldığı, panelde İsrail teknolojileri ve savunma sanayisi ile Yeni Delhi yönetimi arasındaki endüstriyel savunma ortaklığının derinleştirilmesini amaçlayan fikir ve projelerin ele alındığı kaydedildi.

Hindistan ile savunma işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptına imza koyan İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram, "Hindistan ile söz konusu stratejik diyalog, her iki ülke için de kritik bir dönemde gerçekleşiyor. Stratejik ortaklığımız, karşılıklı güvene ve ortak güvenlik çıkarlarına dayanıyor." dedi.

Yeni Delhi yönetimini birinci sınıf bir stratejik ortak olarak gördüklerini ifade eden Baram, savunma, teknoloji ve sanayi alanlarında iş birliğini derinleştirmeye kararlı olduklarını vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Yeni Delhi ziyareti kapsamında NDTV kanalına verdiği röportajda, Hindistan'ı "küresel süper güç" olarak nitelendirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin savunma, inovasyon ve ticaret alanlarında "her zamankinden daha güçlü" olduğunu söylemişti.

Saar, İsrail'in, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) gibi girişimleri canlandırmaya hazır olduğunu aktarmıştı.