İsrail ve Hamas, Gazze'deki Rehinelerin Serbest Bırakılması İçin Anlaştı
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ve Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşması çerçevesinde 6 rehinenin cumartesi günü serbest bırakılması konusunda uzlaşmaya vardı.
ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
İsrail ve Hamas, Gazze'de devam eden ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında Gazze'de tutulan 6 rehinenin cumartesi günü serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardı.
ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden salı günü yapılan açıklamaya göre İsrail ve Hamas, Gazze'de devam eden ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında Gazze'de tutulan 6 rehinenin cumartesi günü serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)