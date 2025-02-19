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İsrail ve Hamas, Gazze'deki Rehinelerin Serbest Bırakılması İçin Anlaştı

İsrail ve Hamas, Gazze'deki Rehinelerin Serbest Bırakılması İçin Anlaştı
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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ve Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşması çerçevesinde 6 rehinenin cumartesi günü serbest bırakılması konusunda uzlaşmaya vardı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

İsrail ve Hamas, Gazze'de devam eden ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında Gazze'de tutulan 6 rehinenin cumartesi günü serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden salı günü yapılan açıklamaya göre İsrail ve Hamas, Gazze'de devam eden ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında Gazze'de tutulan 6 rehinenin cumartesi günü serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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