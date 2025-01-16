İsrail ve Hamas Gazze'de Ateşkes Anlaşmasına Vardı
Katar Başbakanı, İsrail ile Hamas'ın Gazze'de rehine karşılıklı ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıkladı. Anlaşma, 42 günlük bir ateşkes dönemi öngörüyor.
GAZZE, 16 Ocak (Xinhua) -- Katar Başbakanı çarşamba günü, İsrail ile Hamas'ın Gazze'de rehine karşılığı ateşkes anlaşması konusunda mutabakata vardığını duyurdu.
Katar, Mısır ve ABD'nin yoğun arabuluculuğunun ardından varılan anlaşma, Gazze'de 15 aydan uzun süren saldırıların durdurulacağı 42 günlük bir dönemi kapsıyor. Anlaşma uyarınca Hamas, ilk aşamada Filistinli tutuklunun serbest bırakılması karşılığında 33 rehineyi serbest bırakacak. Anlaşmanın uygulanması 19 Ocak Pazartesi günü başlayacak. İkinci ve üçüncü aşamalara ilişkin ayrıntılar, anlaşmanın ilk aşamasının tamamlanmasından sonra duyurulacak.
Anlaşma uyarınca İsrail ordusu, nüfusun yoğun olduğu bölgelerden Gazze'nin dış kesimlerine çekilerek yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze Şeridi'ndeki evlerine dönmelerine olanak tanıyacak.