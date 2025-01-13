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İsrail ve Hamas Arasındaki Ateşkes İçin Nihai Taslak Teslim Edildi

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İsrail ve Hamas heyetleri, Katar'daki görüşmelerde Gazze'deki savaşı sona erdirmek için nihai bir anlaşma taslağı teslim aldı. Her iki tarafın uzlaşma sağlama çabaları sürerken, son 24 saatin kritik olduğu belirtiliyor.

(ANKARA) - İsrail medyası, Katar'daki İsrail ve Hamas heyetlerinin Gazze'deki savaşı sona erdirmek için nihai bir anlaşma taslağı teslim aldığını aktardı. Ancak İsrail, Hamas ve Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Kan radyosu, bugün İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Katar'daki İsrail ve Hamas heyetlerinin Gazze'deki savaşı sona erdirmek için nihai bir anlaşma taslağı teslim aldığını ve İsrail heyetinin liderlerine bilgi verdiğini duyurdu. İsrail, Hamas ve Katar Dışişleri Bakanlığı ise teyit ya da yorumda bulunmadı.

Hem Biden'ın hem Trump'ın elçileri de görüşmelere katıldı

Yetkili, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını öngören anlaşmanın her iki tarafa da Katar tarafından sunulduğunu söyledi. Yetkili Doha'daki görüşmelere, İsrail'in Mossad ve Shin Bet istihbarat teşkilatlarının şefleri ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı olan Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin de katıldığını belirtti.

İsrailli ve ABD'li yetkililer ayrıca, Trump'ın önümüzdeki hafta ABD Başkanlığı görevine başlamasıyla birlikte ABD elçisi olacak olan Steve Witkoff'un ve Biden yönetiminin elçisi Brett McGurk'ün de görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

"Son 24 saat çok önemli"

İsrailli yetkili, Hamas'ın öneriye yanıt vermesi halinde birkaç gün içinde bir anlaşmaya varılabileceğini belirtti. "Önümüzdeki 24 saat anlaşmaya varmak için çok önemli" diyen İsrailli yetkili, taslağı "bugün varılan bir atılımın sonucu olarak" nitelendirdi.

Görüşmelerle ilgili bir Filistinli yetkili de Doha'dan gelen bilgilerin "çok umut verici" olduğunu söyleyerek, "Uçurumlar daralıyor ve sonuna kadar her şey yolunda giderse bir anlaşmaya doğru büyük bir ilerleme var" dedi.

Her iki tarafın yetkilileri de nihai bir taslağa ulaşıldığını henüz teyit etmedi ancak görüşmelerde "ilerleme kaydedildiğini" açıkladı.

ABD, Katar ve Mısır, ateşkes görüşmelerinde 1 yıldır sonuç alamıyordu

ABD, Katar ve Mısır bir yıldan uzun bir süredir Gazze'deki savaşı sona erdirmek için yürüttükleri ateşkes görüşmelerinden sonuç alamadı.

Her iki taraf da Hamas'ın elindeki rehinelerin ve İsrail'in elindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması karşılığında çatışmaların durdurulması ilkesi üzerinde aylardır büyük ölçüde anlaşmış durumda. Ancak Hamas anlaşmanın savaşı kalıcı olarak sona erdirmesi ve İsrail'in Gazze'den çekilmesini sağlaması gerektiğinde ısrar ederken, İsrail Hamas tasfiye edilmeden savaşı sona erdirmeyeceğini belirtiyor.

İsrail ve Hamas Arasındaki Ateşkes İçin Nihai Taslak Teslim Edildi
Kaynak: ANKA / Güncel
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