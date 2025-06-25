İsrail ve Hamas Arasında Müzakerelerde İlerleme Yok

Haaretz gazetesine konuşan İsrailli bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının aksine İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yürütülen dolaylı müzakerelerde henüz bir ilerleme olmadığını belirtti.

Adı açıklanmayan İsrailli kaynak, Trump'ın esir takası ve Gazze'de ateşkes konusunda "büyük ilerleme olduğu" yönündeki açıklaması hakkında Haaretz'e değerlendirmede bulundu.

Söz konusu kaynak, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes için yürütülen dolayı müzakerelerde herhangi bir ilerleme olmadığını, taraflar arasında olası anlaşmanın şartları hakkındaki görüş ayrılığının sürdüğünü ifade etti.

Trump, NATO Zirvesi'ne katılmak için gittiği Hollanda'nın Lahey kentinde yaptığı açıklamada, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un kendisine Gazze'de ateşkesin "çok yakın olduğunu" söylediğini bildirerek, "Gazze'de büyük bir ilerleme var." demişti.

İsrail resmi makamlarından ise Trump'ın esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklaması hakkında henüz bir değerlendirme yapılmadı.