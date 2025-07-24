İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası İçin Olumlu Gelişme

İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması için yürütülen dolaylı müzakerelerde arabuluculuk yapan Filistin asıllı Amerikalı iş adamı Bishara Bahbah, Hamas'ın olası anlaşma için sunduğu yanıtın olumlu ve gerçekçi olduğunu dile getirerek ateşkese varılması için Tel Aviv'in "ciddi ve hızlı" bir müzakereye girmesi gerektiğini belirtti.

Bahbah, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın esir takası ve geçici ateşkes için sunulan tasarıya cevabını arabuluculara ilettiğini bildirdi.

Hamas'ın yanıtının gerçekçi ve olumlu olduğunu kaydeden Bahbah, "Ateşkese ulaşmak için İsrail'in ciddi ve hızlı müzakerelere girmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bahbah, Gazze'deki Filistinlilerin saldırılar, yıkım ve açlık nedeniyle büyük acılar çektiğini ve bölge halkının yardım beklediğini vurguladı.

İsrailli yetkili "hala büyük boşluk olduğunu" savundu

Öte yandan yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan üst düzey İsrailli bir yetkili, Hamas'ın yanıtının Tel Aviv ulaştığını ve üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Söz konusu yetkili, Hamas'ın verdiği son yanıtta salı günküne oranla iyileşme olsa da Tel Aviv'in olası bir anlaşma için istediği şartlar ile Hamas'ın son yanıtı arasında "büyük boşluk olduğunu" savundu.

İsrailli yetkili, bir anlaşmaya varılabilmesi için "Hamas'ın önemli ölçüde esneklik göstermesi gerekeceğini" ileri sürdü.

Hamas, İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.