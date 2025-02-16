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İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes: Rehineler ve Mahkumlar Serbest Bırakıldı

İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes: Rehineler ve Mahkumlar Serbest Bırakıldı
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İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes kapsamında, Filistinli gruplar 3 İsrailli rehineyi serbest bırakırken, İsrail 369 Filistinli mahkumu hapisten çıkardı.

GAZZE, 16 Şubat (Xinhua) -- İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes uyarınca Filistinli gruplar cumartesi günü 3 İsrailli rehineyi serbest bırakırken, İsrailli yetkililer de buna karşılık olarak 369 Filistinli mahkumu cezaevlerinden salıverdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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