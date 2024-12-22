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İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes Görüşmeleri İlerliyor

İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes Görüşmeleri İlerliyor
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İngiliz medyasına konuşan bir Filistinli yetkili, İsrail ile Hamas arasında Gazze'deki ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına dair görüşmelerin yüzde 90 oranında tamamlandığını, ancak önemli sorunların devam ettiğini bildirdi. Üç aşamalı bir ateşkes planının birkaç gün içinde kabul edilebileceği ifade edildi.

(ANKARA) - İngiliz medyasına konuşan üst düzey bir Filistinli yetkili, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını öngören görüşmelerin yüzde 90 tamamlandığını, ancak aşılması gereken önemli sorunlar bulunduğunu söyledi.

Görüşmelere katılan üst düzey bir Filistinli yetkili, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını öngören görüşmelerin yüzde 90 oranında tamamlandığını ancak aşılması gereken önemli sorunlar bulunduğunu belirtti.

Bahsi geçen en önemli sorunlardan birinin, Gazze'nin güneyinde Mısır sınırı boyunca uzanan ve stratejik açıdan önemli bir kara şeridi olan Philadelphi koridorunda İsrail askeri varlığının devam etmesi olduğu belirtildi. Filistinli yetkili, Doha'da yürütülen ve İsrail'in Gazze sınırı boyunca birkaç kilometre genişliğinde bir tampon bölge oluşturulmasını da içeren görüşmelerin ayrıntılarını paylaştı. Yetkili, İsrail'in bu bölgede askeri varlığını sürdüreceğini belirtti.

"Üç aşamalı ateşkes planı birkaç gün içinde kabul edilecek"

Gazzeli sivillerin Mısır veya Katar gözetiminde kuzeye dönebileceklerini ve günde yaklaşık 500 kamyonun şeride yardım getireceğini söyleyen Filistinli yetkili, bu meselelerin çözülmesiyle birlikte üç aşamalı bir ateşkesin birkaç gün içinde kabul edilebileceğini de dile getirdi. Buna göre anlaşma, ateşkesin üç aşamasından ilkinde serbest bırakılacak her kadın asker için 20 Filistinli mahkümun takasını içeriyor.

Hangi mahkumların serbest bırakılacağı henüz kararlaştırılmazken, isimleri, İsrail'de 25 yıl ya da daha fazla hapis cezası çeken yaklaşık 400 isim arasından seçilecek. Fakat bu isimler arasında, İsrail'in serbest bırakılmasını veto etmesi beklenen El Fetih'in kıdemli lideri Mervan Barguti'nin yer almayacağı düşünülüyor.

İsrailli rehinelerin ise aşamalı olarak serbest bırakılacağı, Hamas'ın hala kayıp rehinelerden bazılarının yerini tespit etmesi gerektiği söyleniyor. Gazze'de tutulan 96 rehineden 62'sinin İsrail tarafından hayatta olduğu varsayılıyor.

Üç aşamalı planın 14 aylık savaşın sona ermesini öngören son aşamasında; Gazze, daha önce siyasi bağlantıları olmayan ancak tüm Filistinli grupların desteğine sahip enklavdaki (başka bir bölgenin sınırları dahilinde yer alan siyasi bölge) teknokratlardan oluşan bir komite tarafından denetlenecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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