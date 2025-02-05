İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes Anlaşması
Gazze'de 15 ay süren çatışmaların ardından İsrail ve Hamas, Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda bir ateşkes anlaşmasına vardı. Anlaşmanın ilk aşamasında rehine takası, yardım artırımı ve bölgeden kısmi çekilme planlanıyor.
REFAH SINIR KAPISI, 5 Şubat (Xinhua) -- Gazze'de 15 ayı aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından İsrail ve Hamas, ocak ayında Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda üç aşamalı bir ateşkes anlaşmasına vardı. Anlaşmanın 19 Ocak'ta yürürlüğe giren 6 haftalık ilk aşamasında sınırlı sayıda İsrailli rehine ve Filistinli tutuklunun takas edilmesi, Gazze'ye yardımların artırılması ve İsrail askerlerinin bölgeden kısmen çekilmesi öngörülüyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel