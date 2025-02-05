İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes Anlaşması

REFAH SINIR KAPISI, 5 Şubat (Xinhua) -- Gazze'de 15 ayı aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından İsrail ve Hamas, ocak ayında Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda üç aşamalı bir ateşkes anlaşmasına vardı. Anlaşmanın 19 Ocak'ta yürürlüğe giren 6 haftalık ilk aşamasında sınırlı sayıda İsrailli rehine ve Filistinli tutuklunun takas edilmesi, Gazze'ye yardımların artırılması ve İsrail askerlerinin bölgeden kısmen çekilmesi öngörülüyor.