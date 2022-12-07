İsrail ve Fransa, Akdeniz'de Ortak Hava Tatbikatı Düzenledi

KUDÜS, 7 Aralık (Xinhua) -- İsrail Salı günü yaptığı açıklamada Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri (FASF) ve Donanması ile Akdeniz'de ortak hava tatbikatı düzenlediğini duyurdu.

KUDÜS, 7 Aralık (Xinhua) -- İsrail Salı günü yaptığı açıklamada Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri (FASF) ve Donanması ile Akdeniz'de ortak hava tatbikatı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, "Doğu Meltemi" adı verilen tatbikatta Fransız Donanması'nın amiral gemisi Charles de Gaulle uçak gemisinin dört adet Fransız Rafale uçağını taşıyarak Akdeniz'e geldiğini belirtti.

Açıklamada İsrail ve Fransız hava uçak mürettebatının birlikte uçarak ortak saldırı ve hava tehditlerini püskürtme alıştırmaları yaptığı, bilgi paylaşımında bulunduğu ve birbirlerinden yararlandığı ifade edildi.

Tatbikatın, hazırlık durumlarını geliştirmek için İsrail Hava Kuvvetleri ile FASF arasındaki stratejik işbirliğinde "önemli bir kilometre taşı" olduğu kaydedildi.

Açıklamada tatbikatın, İsrail ordusunun planlanan eğitim programları çerçevesinde yürüttüğü birçok uluslararası düzeydeki tatbikat kapsamında düzenlendiği ifade edildi.

Tatbikat, İsrail ve ABD silahlı kuvvetlerinin İran'ın nükleer programını hedef alan saldırıları simüle eden büyük ölçekli bir tatbikatı tamamlamasından bir hafta sonra düzenlendi.