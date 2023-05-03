- İsrail ve Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandı İsrail ve Filistinli gruplar, Filistinli Cihad Hareketi lideri Khader Adnan'ın ölümü üzerine başlayan çatışmaların ardından ateşkes için uzlaşmaya vardı.

- İsrail ve Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandı

GAZZE - İsrail ve Filistinli gruplar, Filistinli Cihad Hareketi lideri Khader Adnan'ın ölümü üzerine başlayan çatışmaların ardından ateşkes için uzlaşmaya vardı.

Filistinli İslami Cihad Hareketi lideri Khader Adnan'ın açlık grevi nedeniyle İsrail hapishanesinde ölmesinin ardından çatışmalar dün akşam yeniden alevlendi. İsrail ve Filistinli gruplar, Gazze'de çatışmalardan sonra ateşkes sağladı. Anlaşma için Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin arabuluculuk yaptığı ifade edildi.

İsrail ve Filistin arasında, 86 gündür açlık grevinde olan Khader Adnan'ın İsrail'de bulunduğu hapishanede hayatını kaybetmesinin ardından tansiyon yeniden yükselmiş, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine 37 roket fırlatılmıştı. Saldırıda 12 kişi yaralanırken, herhangi bir can kaybı bildirilmemişti. İsrail de Filistin'in saldırılarına misilleme olarak Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlemişti.