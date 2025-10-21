İsrail ve Etiyopya'nın Ekonomik İşbirliği Derinleşiyor

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Etiyopya Maliye Bakanı Ahmed Shide, ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesini ve "karşılıklı ekonomik fırsatların artırılması" konusunu ele aldı.

Smotrich, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Etiyopyalı mevkidaşı Shide ile Washington'da bir araya geldiğini belirtti.

İsrail Maliye Bakanı, "Washington ziyaretim sırasında Etiyopya Maliye Bakanı Ahmed Shide ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi konusunu değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Shide'yi İsrail'e davet ettiğini aktaran Smotrich, "Toplantının sonunda ortak ekonomik fırsatların artırılması konusunda mutabık kaldık." açıklamasında bulundu.

Smotrich, Etiyopya'nın, genç nüfusa ve hızla büyüyen bir ekonomiye sahip "dost ülke" olduğunu ifade etti.

İki ülke arasında enerji, tarım, ileri teknoloji ve altyapı alanlarında büyük işbirliği potansiyelinin olduğunu belirten Smotrich, İsrail ve Etiyopya arasındaki ekonomik ilişkilerin "bölgesel büyüme, inovasyon ve halklar arası dostluk için bir köprü olabileceğine" inandığını aktardı.

İsrail ve Etiyopya, şubat ayında enerji, su ve inovasyon alanlarında iş birliğini artırmayı amaçlayan bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma İsrailli şirketlerin Etiyopya'daki su altyapısı geliştirme projelerine dahil edilmesini de kapsıyor.

İsrail ve Etiyopya arasında su konusunda işbirliği derinleşirken, Mısır ve Sudan ile Etiyopya arasında, Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı konusunda anlaşmazlık devam ediyor.

Sudan, Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, uzun yıllardan beri Hedasi Barajı (Rönesans Barajı) konusunda karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başlamış, 9 Eylül 2025'te de açılışını yapmıştı.