İsrail Başbakanı Netanyahu, Bolivya Devlet Başkanı Paz ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkileri yeniden başlattığı Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu ve Paz'ın görüşmede, ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasından dolayı birbirlerini tebrik ettiği aktarıldı.

İkilinin, güvenlik başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etmek ve İsrailli turistlerin Bolivya'ya seyahati kapsamında turizmi yeniden canlandırmak konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Netanyahu'nun Bolivya Devlet Başkanı'nı İsrail'i ziyarete davet ettiği, Paz'ın bu daveti kabul ettiği belirtildi.

İsrail ve Bolivya diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmişti

Bolivya'da seçimleri kazanan merkez sağcı Rodrigo Paz yönetimi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası 2023'te kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edildiğini duyurmuştu.

Bolivya Dışişleri Bakanı Fernando Aramayo ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Washington'daki İsrail Büyükelçisinin rezidansında bir araya gelmiş, iki ülke ilişkilerinin resmen yeniden kurulmasını sağlayan bir anlaşmayı imzalamıştı.

Bolivya'nın bir önceki Devlet Başkanı Luis Arce, 31 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları "saldırgan ve orantısız" olarak nitelendirmiş "İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini" duyurmuştu.

İsrail ile Bolivya arasındaki diplomatik ilişkiler, 2009'da dönemin Devlet Başkanı Evo Morales tarafından da askıya alınmış, Morales'in 2019'da devrilmesinin ardından sağcıların öncülüğündeki geçici hükümet ilişkileri yeniden tesis etmişti.