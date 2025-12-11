Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu, Bolivya Devlet Başkanı Paz ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz ile telefon görüşmesi yaparak, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasını kutladı. İki lider, güvenlik ve turizm alanlarında işbirliğini artırma konusunda anlaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkileri yeniden başlattığı Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu ve Paz'ın görüşmede, ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasından dolayı birbirlerini tebrik ettiği aktarıldı.

İkilinin, güvenlik başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etmek ve İsrailli turistlerin Bolivya'ya seyahati kapsamında turizmi yeniden canlandırmak konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Netanyahu'nun Bolivya Devlet Başkanı'nı İsrail'i ziyarete davet ettiği, Paz'ın bu daveti kabul ettiği belirtildi.

İsrail ve Bolivya diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmişti

Bolivya'da seçimleri kazanan merkez sağcı Rodrigo Paz yönetimi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası 2023'te kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edildiğini duyurmuştu.

Bolivya Dışişleri Bakanı Fernando Aramayo ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Washington'daki İsrail Büyükelçisinin rezidansında bir araya gelmiş, iki ülke ilişkilerinin resmen yeniden kurulmasını sağlayan bir anlaşmayı imzalamıştı.

Bolivya'nın bir önceki Devlet Başkanı Luis Arce, 31 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları "saldırgan ve orantısız" olarak nitelendirmiş "İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini" duyurmuştu.

İsrail ile Bolivya arasındaki diplomatik ilişkiler, 2009'da dönemin Devlet Başkanı Evo Morales tarafından da askıya alınmış, Morales'in 2019'da devrilmesinin ardından sağcıların öncülüğündeki geçici hükümet ilişkileri yeniden tesis etmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
title