İsrail ve bazı Arap ülkelerinden Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıya tepki

İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ile Ürdün, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya tepki gösterdi.

İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ile Ürdün, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, tepkisini dile getirdi.

Haiat, " Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan ve bir güvenlik amirinin öldürüldüğü alçakça saldırıdan dolayı şok ve üzüntü içindeyiz. Azerbaycan hükümeti, halkına ve kurbanın ailesine en içten baş sağlığı, yaralılara da acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ikili ilişkileri güçlendirme çerçevesinde Azerbaycan'da bulunduğu sırada Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Azerbaycan hükümeti, halkına ve saldırıda hayatını kaybeden kurbanın ailesine en içten baş sağlığı, yaralılara da acil şifa diliyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Bu acı olayda Mısır'ın Azerbaycan'la tam dayanışmasını teyit ediyoruz." denildi.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı "terör eylemi" olarak niteledi.

BAE resmi ajansı WAM'a göre, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin güvenlik ve istikrarı baltalamayı amaçlayan, ahlaki, insani değer ve ilkelerle bağdaşmayan her türlü şiddet ve terör eylemini kalıcı olarak reddettiği ifade edildi.

Yaralıların bir an önce iyileşmesinin temenni edildiği açıklamada, BAE'nin Azerbaycan hükümetine, halkına ve hayatını kaybeden büyükelçilik görevlisinin yakınlarına başsağlığı dilendi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Suudi Arabistan'ın bu olayda dost Azerbaycan Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğu vurgulanan açıklamada, diplomatik temsilciliklere saygı duyulması ve suçluların cezalandırılması çağrısında bulunuldu.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Tahran Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için Azerbaycan hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Azerbaycan'la dayanışmanın vurgulandığı açıklamada, her türlü şiddetin reddedildiği gibi diplomatik temsilciliklere ve çalışanlarına yönelik eylemlerin de kabul edilemeyeceği kaydedildi.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne bu sabah silahlı saldırı düzenlenmişti.

Kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırgan, Büyükelçiliğin güvenlik amirini katletmiş, 2 güvenlik görevlisini yaralamıştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınamış ve Tahran Büyükelçiliği'nin tahliye edileceğini duyurmuştu.