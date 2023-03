İsrail ve BAE, gümrük anlaşması imzaladı

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), gümrük anlaşması imzaladığı belirtildi.

BAE'nin Tel Aviv Büyükelçisi Muhammed el-Haca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile Kudüs'te gümrük işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu. İmza töreninde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da hazır bulundu.

Anlaşmayla iki ülke arasında daha önce imzalanan serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmiş olacağını kaydeden Haca, gümrük anlaşmasıyla karşılıklı ticaretin ikiye katlanması, yaşam standartlarının iyileşmesi ve fiyatların düşmesini beklediklerini dile getirdi.

İsrail merkezli The Times of Israel gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, İsrail ile BAE arasındaki serbest ticaret anlaşmasının son ve en önemli bileşeni olan gümrük anlaşmasının imzalanması için yürütülen çalışmaların aylarca sürdüğünü, tarafların her ürünü dikkatlice incelemesi ve neyin kapsanacağına karar vermesi gerektiğini yazdı.

Anlaşmayla, iki ülke arasında ticaret mallarının yaklaşık yüzde 96'sında gümrük tarifelerinin azaltılması veya iptal edilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Netanyahu ise anlaşmanın "gümrüklerde indirim getireceğini ve yaşam maliyetini düşüreceğini" ifade etti.

Habere göre anlaşmanın 1 Nisan'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İsrail ile BAE, Mayıs 2022'de Dubai'de serbest ticaret anlaşması imzalamıştı.