İsrail ve Almanya Dışişleri Bakanları Gazze Planı ve İran'a Yaptırımları Görüştü
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Gazze planı ve İran'a uygulanan BM yaptırımlarını görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmeler, Mısır'da başlayan müzakerelere dair bilgiler içeriyor.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı ve İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayan snapback mekanizmasını görüştüklerini bildirdi.
Saar, Katar ve Kuveyt'i ziyaretlerinin ardından İsrail'e gelen Alman mevkidaşı Wadephul ile görüştü.
Görüşmeye ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Saar, Wadephul ile Trump'ın Gazze planını ilk aşamasının uygulanması için Mısır'da başlayan müzakerelere başlanmasını ele aldıklarını belirtti.
İki bakanın İsrail-Almanya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra İran'a BM yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayan snapback mekanizmasını da ele aldıkları aktarıldı.