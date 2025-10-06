Haberler

İsrail ve Almanya Dışişleri Bakanları Gazze Planı ve İran'a Yaptırımları Görüştü

Güncelleme:
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Gazze planı ve İran'a uygulanan BM yaptırımlarını görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmeler, Mısır'da başlayan müzakerelere dair bilgiler içeriyor.

Saar, Katar ve Kuveyt'i ziyaretlerinin ardından İsrail'e gelen Alman mevkidaşı Wadephul ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Saar, Wadephul ile Trump'ın Gazze planını ilk aşamasının uygulanması için Mısır'da başlayan müzakerelere başlanmasını ele aldıklarını belirtti.

İki bakanın İsrail-Almanya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra İran'a BM yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayan snapback mekanizmasını da ele aldıkları aktarıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
