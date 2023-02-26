İsrail ve ABD Savunma Bakanları, İsrail-Filistin İhtilafı ve İran'ın Nükleer Programını Görüştü

KUDÜS, 26 Şubat (Xinhua) -- İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Cuma günü geç saatlerde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüştü. İki bakan bazı bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre telefon görüşmesinde, İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler ve İran'ın nükleer programı da dahil olmak üzere "Ortadoğu'da güvenlik alanındaki gelişmeler" üzerinde duruldu.

İsrail güçlerinin hafta başında Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenledikleri askeri baskında 11 Filistinlinin hayatını kaybetmesi, İsrailliler ve Filistinliler arasında zaten yüksek olan tansiyonu daha da artırmıştı.

İsrail ordusunun, sözde ölümcül Filistin saldırılarını düzenleyen şüphelileri tutuklamak adına Batı Şeria'da neredeyse her gün baskınlar düzenlemesi nedeniyle, Mart sonunda başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde gerginliğin daha da artacağından endişe ediliyor.

İki bakan "yaklaşmakta olan bayram döneminde bölgede istikrarı sağlamanın yollarını ele alırken", "Gallant, Batı Şeria'da teröre karşı kararlı bir tutum sergilenmesinin önemini" vurguladı.

Açıklamaya göre, İran'ın nükleer programını da değerlendiren İsrailli bakan, "İran'ın nükleer tesislerde uranyum zenginleştirmeye devam etmesine yönelik endişelerini dile getirdi ve İran'ın nükleer güce sahip bir ülkeye dönüşmesinin engellenmesinin önemini vurguladı".

Batı medyası kısa süre önce, İran'da yüzde 84'e varan saflıkta zenginleştirilmiş uranyumun tespit edildiğini, Tahran'ın ise bunu "gerçeklerin çarpıtılması" olarak reddettiğini bildirmişti.