İsrail ve ABD ordusundan yetkililer "stratejik-operasyonel" toplantıda buluştu İsrail ve ABD ordularından üst düzey komutanların toplantısından detay görüntüler İsrail ve ABD ordusundan yetkililer "stratejik-operasyonel" toplantıda buluştu KUDÜS (AA) – İsrail ve ABD ordusundan üst düzey komutanların, ortak güvenlik sorunlarını ele aldığı "stratejik-operasyonel"... İsrail ve ABD ordularından üst düzey komutanların toplantısından detay görüntüler İsrail ve ABD ordusundan yetkililer "stratejik-operasyonel" toplantıda buluştu KUDÜS (AA) – İsrail ve ABD ordusundan üst düzey komutanların, ortak güvenlik sorunlarını ele aldığı "stratejik-operasyonel" toplantı yaptığı bildirildi. İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, ABD Merkez Komutanlığı ile gerçekleştirilen toplantıda iki ordunun karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının tartışıldığı ifade edildi. Üç gün süren "stratejik-operasyonel" toplantıya, ABD tarafından Merkez Komutanlığı Komutan Yardımcısı Amiral James Malloy, ABD Merkez Komutanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığından General Gregory Guillot, ABD Beşinci Filosu Komutanı Amiral Brad Cooper'ın katıldığı belirtildi. Açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı General Aviv Kohavi'nin ABD'li üst düzey askeri heyetle durum değerlendirmesi ve bölgesel sorunların analizi için bir araya geldiği aktarıldı. Toplantıda, bölgede gerilimin tırmanması senaryolarına ilişkin ortak askeri hazırlıkların ele alındığı kaydedildi. Askeri heyetlerin ayrıca Lübnan sınırını gezerek, stratejik ve istihbarat konularını gözden geçirdiği ifade edildi. AA / Mücahit Aydemir - Güncel Güncel Haberler

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