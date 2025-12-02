Haberler

İsrail Dışişleri Bakanı Saar ve ABD temsilcisi Ortagus, Lübnan ile Hizbullah'ı görüştü

Güncelleme:
ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan'daki son durumu ve Hizbullah'ı ele almak üzere bir araya geldi. Saar, Hizbullah'ın Lübnan'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti ve silahsızlandırılmasının önemini vurguladı.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan'a ilişkin son durum ile Hizbullah'ı ele aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Ortagus ile Batı Kudüs'te bir araya geldiğini duyurdu.

Yapılan görüşmede Lübnan'daki durumun değerlendirildiğini belirten Saar, " Lübnan'ın egemenliğini ihlal edenin Hizbullah olduğunu söyledim. Hizbullah'ın silahsızlandırılması Lübnan'ın geleceği ve İsrail'in güvenliği için çok önemlidir." iddiasında bulundu.

Saar, ABD ile İsrail'in müttefik olduğunu ve yakın işbirliğini sürdüreceğini ileri sürdü.

Ortagus'un Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçerek temaslarda bulunması bekleniyor.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-27 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Haberler.com
500
title
