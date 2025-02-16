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İsrail ve ABD, İran'ın Nükleer Silah Edinmesini Engellemek İçin Birlikte Hareket Edecek

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İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda ortak bir duruş sergileyeceklerini açıkladı. Netanyahu, bölgedeki güvenlik sorunlarına karşı birlikte hareket edeceklerini belirtirken, Rubio da İran'ı istikrarsızlık kaynağı olarak nitelendirdi.

İsrail ve ABD, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasının engellenmesi konusunda birlikte hareket edeceklerini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, baş başa ve heyetler arası görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Netanyahu, "İsrail ve ABD, İran'dan gelen tehdide karşı birlikte duruyor. İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda anlaştık." ifadelerini kulandı.

Bölgedeki "İran saldırganlığını" püskürtmek için ABD ile birlikte hareket edeceklerini kaydeden Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde bunu yapacaklarından şüphesi olmadığını söyledi.

Trump'a teşekkür

Trump'a Hamas ile esir takasının altıncı turunda 3 esirin serbest bırakılmasına yardımcı olduğu için teşekkür eden ve kendisiyle tam koordinasyon içinde çalıştıklarını dile getiren Netanyahu, Trump'ın sözlerine gönderme yaparak, "cehennemin kapılarının ne zaman açılacağı" konusunda kamuoyuna bilgi veremeyeceklerini ifade etti.

İsrail'in "savaştaki tüm hedeflerine" ulaşmaya kararlı olduğunu aktaran Trump, Hamas'ın Gazze'deki askeri kapasitesini ve siyasi yönetimini ortadan kaldıracaklarını, tüm esirlerin eve dönmesini sağlayacaklarını ve Gazze'den bir daha kendilerine tehdit gelmeyeceğini ileri sürdü.

Netanyahu, Lübnan ile kasım ayında varılan ateşkese bağlı olduklarını, ateşkesi uygulamak için Hizbullah'ın silahsızlandırılması gerektiğini, İsrail'in güvenliğini korumak için her şeyi yapacağını tekrarladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine faaliyet yürüttüğünü öne süren Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın söz konusu kurumlara karşı tutumundan memnun olduğunu kaydetti.

Rubio, İran'ı "istikrarsızlık kaynağı" olarak niteledi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio da İran'ın bölgede bir "istikrarsızlık kaynağı" olduğunu öne sürdü.

Orta Doğu'daki sorunların ortak noktasının İran olduğunu ileri süren Rubio, İran derken "rejimi" kastettiğini, bu rejimi İran halkının da desteklemediğini ve "İran halkının rejimin kurbanı olduğunu" savundu.

Lübnan, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki sorunlara İran'ın sebep olduğunu iddia eden Rubio, "İran asla nükleer silahlara sahip olamaz. Nükleer silaha sahip bir İran, baskıdan muaf olur." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu konuda net olduğunu dile getiren Rubio, İsrail'e bu konuda müttefik olarak destek vereceklerini tekrarladı.

Rubio, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'nin geleceği konusunda cesur davrandığını ve "Hamas'ın askeri ve siyasi olarak Gazze'de söz sahibi olmasını istemediğini" söyledi.

Lübnan'da Hizbullah'la mücadele edebilecek ve onu silahsızlandırabilecek güçlü bir Lübnan devletinin olması gerektiğini savunan Rubio, bu konuda İsrail ile aynı noktada olduklarını paylaştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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