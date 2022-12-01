İsrail ve Abd, İran'a Yönelik Saldırıları Simüle Eden Ortak Tatbikatları Tamamladı

KUDÜS, 1 Aralık (Xinhua) -- İsrail Çarşamba günü ABD Silahlı Kuvvetleri ile birlikte İran'ın nükleer programına yönelik saldırıları simüle eden büyük ölçekli tatbikatları tamamladığını duyurdu.

KUDÜS, 1 Aralık (Xinhua) -- İsrail Çarşamba günü ABD Silahlı Kuvvetleri ile birlikte İran'ın nükleer programına yönelik saldırıları simüle eden büyük ölçekli tatbikatları tamamladığını duyurdu.

İsrail'in görev süresi sona eren Başbakanı Yair Lapid'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, tatbikatların "bölgede ortaya çıkan tehditler karşısında çeşitli senaryoları simüle ettiği" belirtildi.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, tatbikatların Salı günü İsrail semalarında dört ABD F-15 savaş uçağına eşlik eden dört İsrail F-35i Adir hayalet savaş uçağının ortak uçuşuyla başladığını ifade etti.

Ordu, İsrail Hava Kuvvetleri'nin ayrıca "operasyonel bir senaryo ve uzun mesafeli uçuşları" simüle ettiğini belirtti.

İsrail İstihbarat Müdürlüğü'nün "uzak ülkelere karşı bir harekatı taklit eden kapsamlı bir simülasyon" yürüttüğü ifade edilen açıklamada, tatbikatların İsrail'in istihbarat toplama, hedefleri araştırma ve harekat kuvvetlerine istihbarat sağlama becerilerini test ettiği de ifade edildi.

Ordu, "Bu tatbikatlar, iki ordunun Ortadoğu'daki, özellikle de İran'ın ortaya koyduğu ortak endişelere yanıt olarak artan stratejik işbirliğinin önemli bir bileşenidir" dedi.

İran, İsrail-ABD ortak hava tatbikatları konusunda henüz yorum yapmadı.

Tatbikatlar, ABD ile İran arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleşti.