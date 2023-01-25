İsrail ve ABD, "İran'a mesaj niteliğinde" ortak askeri tatbikat başlattı

İsrail ve ABD orduları, hazırlık durumunu test etmek ve aralarındaki operasyonel ilişkiyi güçlendirmek için İsrail'de ve Akdeniz açıklarında kapsamlı askeri tatbikata başladı.

İsrail ve ABD orduları, hazırlık durumunu test etmek ve aralarındaki operasyonel ilişkiyi güçlendirmek için İsrail'de ve Akdeniz açıklarında kapsamlı askeri tatbikata başladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ABD Merkez Komutanlığı ile "Juniper Oak (Ardıç Meşe) Ortak Tatbikatı'nın başlatıldığı belirtildi.

Tatbikatın İsrail-ABD ortak hazırlığını test edeceği ve iki ordu arasındaki operasyonel ilişkileri güçlendireceği kaydedilen açıklamada, İsrail deniz kuvvetlerine ait füze taşıyan gemiler ve denizaltı ile ABD uçak gemisinin ortak tatbikat yapacağı ifade edildi.

Açıklamada, "İsrail ve ABD hava kuvvetlerinin, çok sayıda savaş uçağı, nakliye uçakları, insansız hava aracı, keşif uçakları, ABD'nin ağır bombardıman uçaklarının katılımıyla farklı senaryolar tatbik edeceği" aktarıldı.

Tatbikata hem savaş uçakları hem bombardıman uçaklarına yakıt ikmali yapacak İsrail'in Re'em (Boeing 707) ve ABD'nin Boeing KC-46A tanker uçaklarının da katılacağı bilgisi verilen açıklamada, "kara kuvvetlerinin ortak eğitim gerçekleştireceği ve ABD'nin roket sistemi HIMARS'tan ve İsrail'in sistemlerinden uzun menzilli roketler fırlatılacağı" belirtildi.

-Tatbikata 6 bin 400 ABD askeri katılıyor

İsrail gazetesi Yediot Ahronot'a göre, tatbikata 450'si karada, diğerleri USS George HW Bush uçak gemisinde olmak üzere 6 bin 400 ABD askeri katılacak.

Söz konusu uçak gemisinde tatbikata katılacak B-52 bombardıman uçakları ile F-35, F-15, F-16 ve F-18 savaş uçaklarının yer aldığı aktarılan haberde, tatbikata aralarında nükleer silah taşıyabilen bombardıman uçaklarının da bulunduğu 142 uçağın katılacağı belirtildi.

Haberde, "(Askeri) kuvvetler, düşman bir ülkenin topraklarına girme, gelişmiş hava savunma sistemlerini aşma ve yer altında korunan hedefleri imha etme gibi İran'da bir saldırı senaryosu için eğitim alacak." ifadeleri kullanıldı.

Gazete, bunun geçen yıldan bu yana her iki ordunun hava kuvvetlerinin İran'ın nükleer tesislerine saldırı simülasyonu yaptığı üçüncü tatbikat olacağını kaydetti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, tatbikat "iki ülke arasındaki şimdiye kadarki en önemli ortak askeri tatbikat" olarak nitelendirildi.

Haberde, ABD'li bir yetkilinin, "Tatbikat, Ukrayna'daki savaş ve Çin tehdidinin ABD'nin İran tehdidini görmezden gelmesine neden olmayacağı mesajını taşıyor. İran, tatbikatın gücünü ve ölçeğini görerek iki ülkenin neler yapabileceğini anlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Tatbikatın cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.