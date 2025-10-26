İsrail ve ABD'den Lübnan Sınırında Ortak Ziyaret

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları sürerken, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus, Lübnan sınırına gitti.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Katz ile Ortagus'un, Hizbullah'ın Lübnan'daki faaliyetleri ve yeniden altyapı inşa etme çabalarına ilişkin bilgilendirildiği aktarıldı.

Bugün erken saatlerde gerçekleşen sınır ziyaretinin, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarının ardından gerçekleştiği, Bakan Katz'ın, ABD'li Ortagus'u saldırılar hakkında bilgilendirdiği kaydedildi.

Bakan Katz ve ABD'li Temsilci Yardımcısı Ortagus'a, İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter ile ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin de eşlik ettiği bildirildi.

İsrail ordusunun gün içinde Lübnan'ın güneyinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda, 3 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.