İsrail ve ABD'den İran'a Yönelik Güvenlik İşbirliği

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile Washington'daki Pentagon binasında bir araya gelerek bölgesel ve stratejik meseleleri ele aldı.

Katz'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Katz, ABD'li mevkidaşı Hegseth ile bir dizi bölgesel ve stratejik konuyu görüştü.

Katz, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, " İsrail'in refahını sağlamayı ve Orta Doğu'yu hem İsrail hem de ABD çıkarları açısından daha güvenli ve istikrarlı bir yer haline getirmeyi hedefleyen pratik adımlar attık." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv'den 16 Temmuz'da, Washington'a hareket eden Katz'ın, ABD'li yetkililerle geniş kapsamlı görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

İsrail'in Kanal 12 Televizyonunun haberinde, Katz'ın bu ziyaretinde özellikle İran konusunu gündeme taşıyacağı bildirilmişti.

Haberde, ziyaretin İsrail ile ABD arasında İran'a yönelik güvenlik işbirliği kapsamında yapıldığı belirtilerek, iki ülke savunma bakanlıklarının gizli bir mutabakat zaptı imzalamaya hazırlandığı öne sürülmüştü.

Söz konusu anlaşmanın, İsrail'in güvenliği ile savunma ve taarruz sistemleri alımına odaklanacağı ifade edilmişti.

İsrail ve müttefiki ABD, İran'ı nükleer silah geliştirmeye çalışmakla suçlarken, Tahran, nükleer programının tamamen barışçıl ve sivil amaçlı olduğunu savunuyor.

Öte yandan, bölgede nükleer silah sahibi olup uluslararası denetime tabi olmayan tek ülke olan İsrail, onlarca yıldır Filistin, Suriye ve Lübnan topraklarını işgal etmeyi sürdürüyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde ABD desteğiyle yürüttüğü saldırılarda, katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etmeyi içeren bir savaş yürütüyor ve Uluslararası Adalet Divanının durdurma yönündeki çağrılarını ve kararlarını dikkate almıyor.

Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları sonucu, büyük çoğunluğu kadın ve çocuk olan 199 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti ya da yaralandı. Yaklaşık 9 bin kişi hala kayıp. Yüz binlerce kişi yerinden edilirken, açlık nedeniyle aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu birçok kişi yaşamını yitirdi.