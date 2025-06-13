İsrail, Vatandaşlarına Sığınaklardan Çıkma İznini Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail İç Cephe Komutanlığı, İran saldırıları sonrası yapılan durum değerlendirmesiyle vatandaşların sığınaklardan çıkabileceğini ancak sığınakların yakınında kalmaları gerektiğini açıkladı. Güvenlik kaynakları, olası yeni tehditlere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

( ANKARA) – İsrail İç Cephe Komutanlığı, bu akşam İran saldırıları sonrasında yapılan durum değerlendirmesinin ardından ülke genelindeki vatandaşlara sığınaklardan çıkabileceklerini ancak sığınakların yakınında kalmaya devam etmeleri gerektiğini bildirdi.

Komutanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, "Ülke genelindeki tüm bölgelerde sığınaklardan çıkmak mümkündür. Ancak vatandaşların sığınaklara yakın bölgelerde kalmaları gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, halktan İç Cephe Komutanlığı'nın direktiflerine ve yetkililer tarafından iletilen güncel talimatlara sıkı şekilde uymaları istendi. Güvenlik kaynakları, bölgede olası yeni tehditlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
İran karşı saldırıya geçti! İsrail'e yüzlerce füze fırlatıldı

İran harekete geçti! Yüzlerce füze fırlatıldı
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var

İran'da nükleer tehlike! Atom Enerjisi Ajansı'ndan açıklama geldi
İran'dan nokta atışı! Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu

İran'dan nokta atışı! İsrail Savunma Bakanlığı binası vuruldu
En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın

En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı videoya bakın
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Fatima:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 5 haftada 659 bin dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (SheltonSGNL) veya Whatsapp'ta bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Sacha Boey'dan müjde var! Transferde olumlu gelişme

Bayern Münih'ten Galatasaray taraftarını sevinçten uyutmayacak haber
İran saldırıya geçti! Tel Aviv'den canlı yayın

İran İsrail'e karşı saldırı başlattı! Tel Aviv'den canlı yayın
Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir

Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı! Tehditlerini de sıraladı
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
Gazze için yürüyenlere Mısır'da müdahale! HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı

HÜDA Par Milletvekili Mısır'da başından yaralandı
Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar

Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.