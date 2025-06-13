İsrail, Vatandaşlarına Sığınaklardan Çıkma İznini Verdi

( ANKARA) – İsrail İç Cephe Komutanlığı, bu akşam İran saldırıları sonrasında yapılan durum değerlendirmesinin ardından ülke genelindeki vatandaşlara sığınaklardan çıkabileceklerini ancak sığınakların yakınında kalmaya devam etmeleri gerektiğini bildirdi.

Komutanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, "Ülke genelindeki tüm bölgelerde sığınaklardan çıkmak mümkündür. Ancak vatandaşların sığınaklara yakın bölgelerde kalmaları gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, halktan İç Cephe Komutanlığı'nın direktiflerine ve yetkililer tarafından iletilen güncel talimatlara sıkı şekilde uymaları istendi. Güvenlik kaynakları, bölgede olası yeni tehditlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.