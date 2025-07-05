İsrail Vatandaşları Cezaevlerinde 'Filistinli Terörist' Muamelesi Görüyor

İsrail basını, İran için casuslukla suçlanan İsrail vatandaşlarının cezaevlerinde "Filistinli terörist" muamelesi gördüğünü yazdı.

İsrail'in "Ynet" internet sitesinde yer alan haberde, saldırıların başlamasının ardından "İran için casusluk" yapmakla suçlanan İsraillilerin tutulduğu cezaevlerindeki şartlara ilişkin bilgi verildi.

İran'a casusluk yapmakla suçlanan İsrail vatandaşlarının, Damon Hapishanesinde "sıkı koruma altında" ve "tecrit edilen bir yerde" tutulduğu belirtilen haberde, bu kişilerin sayısının giderek artması sebebiyle güvenlik için toplandığı iddia edildi.

Filistinlilerin de tutulduğu Damon Hapishanesinde kalan İsrail vatandaşlarının yaşam şartlarının "Filistinlilere benzediği" ifade edilirken, yakın zamanda İsraillilerin mahkemeye başvurduğu ve "daha iyi muamele konusunda bazı taleplerinin karşılandığı" aktarıldı.

Haberde, İsrail Hapishane Servisinden Komiser Zohar Tsarfati'nin, İran'a casusluk yapan İsrail vatandaşlarına ilişkin, "Bunlar Batı Şeria'dan teröristler değil. Burada doğup büyümüş İsrail vatandaşları, bazıları normal bir hayat sürüyordu ama taraf değiştirmeyi seçtiler." ifadelerine yer verildi.

Tsarfati, cezaevinde tutulan İsrail vatandaşlar konusunda ise "Bu demir parmaklıklar arasında olsa dahi bir egemenlik savaşıdır." sözlerini sarf etti.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 935, yaralı sayısının ise 4 bin 870 olduğu bildirildi.

İran'ın karşılık olarak düzenlediği füze saldırılarında İsrail'e göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.