İsrail: Ürdünlü milletvekili adalet önüne çıkarılmalı

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, gözaltına alınan Ürdünlü milletvekili İmad el-Advan'ın hakim karşısına çıkarılması gerektiğini söyledi.

Cohen, İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'a yaptığı açıklamada, konunun hala netlik kazanma aşamasında olduğunu belirterek, "İsrail'e kaçakçılık yapıldığı yönünde istihbarat bilgileri vardı. Meseleyi ekonomik değeri olan şeylerin kaçakçılığı şeklinde düşündük ancak güvenlikle alakalı şeyler gördük." dedi.

Bunun "tehlikeli bir olay" olduğunu söyleyen Cohen, "Adalet önüne çıkarılması ve yaptığı işin bedelini ödemesi gerekiyor. Tüm Ürdün hükümetini de suçlamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu, Ürdünlü milletvekili Advan'ın gözaltına alınmasının ardından İsrail tarafından yapılan ilk resmi açıklama oldu.

İsrail, Ürdünlü vekili gözaltına aldı

Ürdünlü milletvekili Advan, Ürdün ile Batı Şeria arasındaki Kral Hüseyin Köprüsü'nden aracıyla geçiş yaptığı sırada İsrail güçlerince gözaltına alınmıştı.

Ürdün medyası, dün, Tel Aviv yönetiminin, Advan'ı "kaçakçılık amacıyla altın ve silah bulundurmak" suçlamasıyla gözaltına aldığını duyurmuştu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, dün akşam bir açıklama yaparak, İsrail'in "silah kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına aldığı milletvekili Advan'ın dosyasını yakından takip ettiklerini belirtmişti.

İsrail basını, Ürdünlü milletvekili Advan'ın gözaltına alınmasının iki ülke arasında gerilime neden olduğunu ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefonda görüşmeyi reddettiğini yazmıştı.