İsrail, Ürdün sınırında ortak sanayi bölgesi kurulmasına yönelik projeyi hızlandırma kararı aldı - Haberler

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İsrail, Ürdün sınırında ortak sanayi bölgesi kurulmasına yönelik projeyi hızlandırma kararı aldı

İsrail, Ürdün sınırında ortak sanayi bölgesi kurulmasına yönelik projeyi hızlandırma kararı aldı

İsrail hükümetinin Ürdün sınırında iki ülke arasında ortak sanayi bölgesi kurulmasına yönelik projeyi hızlandırma kararı aldığı bildirildi.

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İsrail hükümetinin Ürdün sınırında iki ülke arasında ortak sanayi bölgesi kurulmasına yönelik projeyi hızlandırma kararı aldığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunda yer alan haberde, İsrail Başbakanı Yair Lapid'in haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmanın detaylarına yer verildi.

Lapid, İsrail ve Ürdün sınırında yer alacak ortak sanayi bölgesinin iki ülke iş adamlarının doğrudan iletişim kurmasına ve ticaret, teknoloji, sanayi alanlarında ortak projeler geliştirmesine imkan sağlayacağını kaydetti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile geçen hafta yaptığı görüşmede söz konusu projenin nihai detaylarının kesinleştiğini aktaran Lapid, projenin "iki ülkeye de istihdam yaratacak, ekonomik ve siyasi ilişkileri güçlendirecek, barış ve dostluğu derinleştirecek bir girişim" olduğunu ifade etti.

Lapid ayrıca, söz konusu proje hakkında, "Ürdün ile imzalanan barış anlaşmasından 28 yıl sonra, iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkilerini bir adım daha ileriye taşıyoruz. Bu, bölgenin kalkınmasına ve güçlenmesine önemli katkı sağlayacak bir atılımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kanal 14'ün haberinde, İsrail hükümetinin, İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Issawi Frej'in, Bevvabetü'l Ürdün ismini taşıyan söz konusu ortak sanayi bölgesi projesinin hayata geçirilmesini hızlandırma teklifini onayladığı belirtildi.

Ürdün makamlarından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile İsrail Başbakanı Lapid, 27 Temmuz'da başkent Amman'daki Huseyniye Sarayı'nda bir araya gelmişti.

AA / Muhammed Semiz - Güncel

Togo Cumhuriyeti Yair Lapid İsrail Ürdün Güncel Haberler

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