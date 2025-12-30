İsrail'den Gazze ve Batı Şeria'daki uluslararası kuruluşların ruhsatlarını iptal süreci

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren 10'dan fazla uluslararası kuruluşun çalışma ruhsatlarını iptal etme sürecini başlattığı belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yönetimi aralarında Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) dahil birçok uluslararası kuruluşa bu yönde yazı gönderdi.

Tel Aviv yönetiminin uluslararası kuruluşlara "yasal kayıt şartını yerine getirmek için uzun bir süre tanıdığı" ve bu sürenin 9 Eylül'de dolduğu savunularak, kayıt sürecinin 31 Aralık'a kadar uzatıldığı aktarıldı.

Bu adımın Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanlığı öncülüğünde kurulan bir bakanlık ekibi tarafından yürütüldüğü paylaşılan haberde, uluslararası kuruluşlara gönderilen yazılarda, çalışma ruhsatlarının İsrail tarafından 1 Ocak itibarıyla iptal edileceği ve faaliyetlerini en geç 1 Mart 2026'ya kadar sonlandırmaları gerektiği iletildi.

Haberde, İsrail'in uluslararası kuruluşlardan Filistinli çalışanların isim listelerinin "güvenlik soruşturması" gerekçesiyle talep ettiği ve uluslararası kuruluşların bunu reddettiği de ifade edildi.

İsrail'in kayıt kuralları, yardım faaliyetlerini riske atıyor

İsrail'in MSF bünyesinde çalışan bazı Filistinlilerin "terör suçlarına karıştığını" iddia ettiği, ancak bu konuda bir kanıt sunamadığı belirtiliyor.

MSF, 22 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in uluslararası sivil toplum kuruluşları için getirdiği yeni kayıt kuralları nedeniyle Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki insani yardım faaliyetlerinin risk altında olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "İsrail'in yeni kayıt kuralları, Gazze ve Batı Şeria'da yaşayan yüz binlerce insanı 2026'da hayati önem taşıyan sağlık hizmetlerinden mahrum bırakma riski taşıyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de faaliyet gösteren en büyük sağlık kuruluşlarından biri olan MSF, yeni şartların 1 Ocak'tan itibaren STK'lerin kayıtlarının iptal edilmesiyle sonuçlanabileceğini belirtiyor. Bu kayıt iptaliyle, MSF de dahil kuruluşların "Gazze ve Batı Şeria'daki insanlara temel hizmetler sunmasını engelleyeceği" uyarısı yapıldı.