İsrail Ulusal Havayolu Şirketi, Suudi Arabistan Hava Sahasını Kullanma Talebinde Bulundu - Haberler

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İsrail Ulusal Havayolu Şirketi, Suudi Arabistan Hava Sahasını Kullanma Talebinde Bulundu

Xinhua - Güncel
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İsrail Ulusal Havayolu Şirketi, Suudi Arabistan Hava Sahasını Kullanma Talebinde Bulundu

KUDÜS, 18 Temmuz (Xinhua) -- İsrail medyasında Pazar günü yer alan haberlere göre İsrail'in ulusal havayolu şirketi El Al, Suudi Arabistan hava sahasından geçmek için resmi talepte bulundu.

KUDÜS, 18 Temmuz (Xinhua) -- İsrail medyasında Pazar günü yer alan haberlere göre İsrail'in ulusal havayolu şirketi El Al, Suudi Arabistan hava sahasından geçmek için resmi talepte bulundu. Havayolu şirketinin kıdemli bir yetkilisi Xinhua'ya yaptığı açıklamada talebin, Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi'ne yapıldığını teyit etti. İsrail ile Tayland arasında gerçekleştirilen ve şu anda tek yönde yaklaşık 11 saat süren söz konusu uçuşun, rotanın yeniden düzenlenmesiyle 2 saat kadar kısalması bekleniyor. Suudi Arabistan Cuma günü, hava sahası üzerinden uçuşa ilişkin Sivil Havacılık Genel Otoritesi şartlarını karşılayan tüm havayolu şirketlerine hava sahasını açmaya karar vermişti. Suudi Arabistan, İsrailli havayolu şirketinin Suudi Arabistan'ın hava sahasını kullanması yasaklanmış, bu nedenle İsrail ile Asya arasındaki uçuşlar daha uzun ve daha maliyetli hale gelmişti.

Xinhua / Güncel

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