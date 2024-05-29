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İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı: Gazze'ye yönelik saldırılar yıl sonuna kadar devam edecek

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İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının bu yılın sonuna kadar devam etmesini beklediğini söyledi. Hanegbi, Gazze'ye yönelik saldırıların en az bu yılın sonuna kadar devam etmesini beklediğini dile getirdi.

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının bu yılın sonuna kadar devam etmesini beklediğini söyledi.

İsrail'de bir radyo programına katılan Hanegbi, Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hanegbi, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze'ye yönelik saldırıların en az bu yılın sonuna kadar devam etmesini beklediğini dile getirdi.

Filistin-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphia Koridoru'ndaki duruma dair Hanegbi, bu bölgenin şu anda yüzde 75'inin İsrail'in kontrolünde olduğunu aktardı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 236 gündür aralıksız devam ederken ordunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik saldırıları sürüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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