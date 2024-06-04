İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, Gazze'ye insani yardımları durdurmayı önerdi

İsrail'de aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında konumunu güçlendirmek için bölgeye insani yardımların "bir veya iki ay" durdurulması gerektiğini öne sürdü.

Ben-Gvir, Ordu Radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarda konumunu güçlendirmek için daha ileri adımlar atması gerektiğini savundu.

İsrail'in Gazze'ye insani yardımı durdurması gerektiğini savunan Ben-Gvir, "Gazı kesmek, 'artık insani yardım yok' demek gibi henüz yapmadığımız şeyler var, bunları yapmadık. Bir iki ay yapalım, onları o zaman görelim." dedi.

Aşırı sağcı Ben-Gvir son dönemde Başbakan Binyamin Netanyahu ile Gazze'de esir takası ve ateşkes konusunda ciddi gerilimler yaşıyor.

Ben-Gvir, dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası konusunda açıkladığı mutabakatın taslağının kendisine gösterilmediğini belirterek, "Sayın Başbakan (Binyamin Netanyahu) neyi gizliyorsunuz?" sözleriyle Netanyahu'ya tepki göstermişti.

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.